الجامعة المصرية الصينية: الدورة الأولمبية الشتوية في بكين فرصة للسلام

قال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة خلال فبراير الجاري بدولة الصين، تمثل فرصة للسلام والتآخي والمحبة بين شعوب العالم، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين المصري والصيني في مختلف المجالات، وهو ما أكده حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور حفل الافتتاح.‎

تنظيم رائع لأوليمبياد بكين

وتمنى رئيس الجامعة المصرية الصينية - في تصريح له اليوم - للرياضيين المصريين المشاركين في أولمبياد بكين الشتوية تمثيل مصر بحضارتها وثقافتها وتاريخها بشكل جيد، وأن يوضحوا للعالم كله قدر ما تشهده مصر حالياً من تنمية حقيقية وتطوير واستقرار وسلام، كما تمنى أن يحققوا نتائج متميزة، وأن يظهروا للعالم الصفات المتميزة للشعب المصري.

وقدم الدكتور أشرف الشيحي بالشكر لجمهورية الصين الشعبية لتنظيمها الرائع لهذا الحدث بشكل يعكس ما وصلت إليه من تقدم وازدهار اقتصادي وعلمي وتقني وتكنولوجي.

وأكد «الشيحي» أن هذه الدورة تأتي لتؤكد جمع شمل العالم كله أمام التحديات التي تواجه كل شعوب الأرض وتهدد استقرارها وسلامتها وأمنها، لتجتمع كل شعوب العالم خلف رياضييها المشاركين في تنافس رياضي شريف، فرغم أننا في هذا العالم مختلفون في العديد من الأمور ثقافيا وتاريخيا وعلميا وأيدولوجيا لكننا جميعاً قادرون على قبول الآخر والتعايش معه دون محاولة فرض تغييره وصبه في قالب واحد.

تعاون علمي وثقافي

وأشار رئيس الجامعة المصرية الصينية إلى التعاون العلمي والثقافي المتميز بين الجامعة المصرية الصينية ودولة الصين ممثلة في جامعاتها ومؤسساتها العلمية للاستفادة بالتقدم العلمي والتكنولوجي لدولة الصين ونقل التكنولوجيا لمصر من خلال الجامعة التي تعتبر جسراً للتواصل علمياً وثقافياً وتكنولوجيا بين الدولتين صاحبتي أقدم الحضارات في تاريخ البشرية.