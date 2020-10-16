تعرف على الجامعة المصرية الأهلية للتعليم الإلكتروني

صدر القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2018، بتحويلها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية ليكون المسمى: "الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية

وصف الجامعة:

الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، مؤسسة مصرية للتعليم العالي، لا تهدف إلى الربح، تقدم خدمات تعليمية على أعلى مستوى جودة، بأسعار مناسبة، وتعمل على إمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات عالية وتتعامل مع التكنولوجيات العالية وعلى دراية بأحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التخصص.

كما تتعهد الجامعة بالتحسين المستمر للبيئة التعليمية بما يجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع والصناعة، وتعمل الجامعة من خلال بيئة التعليم الإلكتروني على دعم ومتابعة التعليم مدى الحياة وذلك بريادة التعليم الإلكتروني، وتزويد الدارسين بخبرات فريدة وتنمية المعرفة ونشرها من خلال نظام التعليم المتميز في البحث ونقل المعرفة.

وتقدم الجامعة فرص دراسة للدارسين الذين تسمح لهم ظروف العمل بحضور المحاضرات بصورة مختلفة كما هو الحال فى التعليم العالي التقليدي.

كليات الجامعة:

- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات "بكالوريوس حاسبات وتكنولوجيا المعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات"

- كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال "بكالوريوس إدارة"، قسم التسويق "بكالوريوس تسويق"

الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية لها 12 فرعا على مستوى جامعات مصر هم "الإسكندرية، المنوفية، السادات، الإسماعيلية، عين شمس، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الغردقة، أسوان".

فرع الجامعة بسوهاج

قال الدكتور أحمد أبو المجد سليمان، رئيس فرع الجامعة بسوهاج، إن الفرع بدأ بكليتين (كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية إدارة الأعمال)، لافتا إلى أن بداية العمل بفرع سوهاج هو العام الدراسي السابق، وتم قبول 50 طالبا في الكليتين وهذا العام تم قبول حوالي 250 طالبا في الكلية، نوع الدراسة بالجامعة خليط من الدراسة الإلكترونية والدراسة التقليدية

وأشار "سليمان" أن الجامعة تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي، حتى 10 سنوات سابقة، موضحا أن الدراسة في الجامعة خليط بين الدراسة الإلكترونية والحضور للجامعة.

وأضاف أن مقر سوهاج يوجد بمبنى كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج "المقر القديم" الدور الثاني مدينة ناصر.