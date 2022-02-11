رئيس البرلمان العربي يصل القاهرة غدا للمشاركة في مؤتمر «المواطنة»

يصل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى القاهرة، غداً السبت، للمشاركة كمتحدث رئيسي في أعمال المؤتمر الدولي الـ32 الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، بحضور عدد من الوزراء والعلماء والمفكرين من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

رئيس البرلمان العربي يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

ومن المقرر أن يلقي العسومي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يتناول فيها الجهود المبذولة لتعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين المجتمعات العربية من المحاولات الخارجية التي تهدف إلى ذرع بذور الفتنة والانقسام الطائفي والعرقي في العالم العربي، كما يستعرض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

المؤتمر يسهم في تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية توقيت انعقاد المؤتمر، كونه يسهم في تعزيز وترسيخ المواطنة بمفهومها الشامل، وإرساء ثقافة التعايش المشترك وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.