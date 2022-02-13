البرلمان العربي: تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف الفكري

شارك عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم، في أعمال الاجتماع التشاوري لاتحاد الأوقاف العربية، بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك على هامش مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة يومي 12 و13 فبراير تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي».

التصدي لمحاولات الإساءة للدين الحنيف

وأشاد رئيس البرلمان العربي، باتحاد الأوقاف العربية، وجهود الدكتور محمد مختار جمعة في تعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال الجرائم الإرهابية التي تفاقمت مؤخرا، وتعاني منها معظم دولنا العربية، وتؤثر بالسلب على مكانة الإسلام، وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجه خاص.

تهديد استقرار المجتمعات

وشدد على أهمية التكاتف وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف الفكري؛ باعتباره القضية الأبرز على الساحة حاليا، التي أصبحت تهدد استقرار المجتمعات والسلام العالمي.