البرلمان العربي: تجميد منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي انتصار لفلسطين

رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الخاص بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021، للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

القرار تصحيح للتصرف الفردي السابق لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

أكد البرلمان العربي، أن هذا القرار صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، ويؤكد أن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لن ينضب، ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف، اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

القرار دعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة

وشدد البرلمان العربي على ان هذا القرار هو انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الإسرائيلي المغتصب لأرضه.

وثمن البرلمان العربي المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.