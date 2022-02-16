رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ينعقد في مقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية حتى منتصف العام الحالي.

«مدبولي» يتابع خلال الاجتماع مستجدات كورونا والملفات التي تعمل عليها الحكومة

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، وبينها مستجدات مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد، والجهود المختلفة لتحفيز النمو الاقتصادي، والملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المُقرر أن يعقد «مدبولي»، مؤتمرا صحفيا مهما عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، ومن المُقرر بثه على الهواء مباشرة.

رئيس الوزراء: بدء تخصيص وحدات موظفي العاصمة الجديدة أول الشهر المقبل

كان رئيس مجلس الوزراء، ناقش مع عدد من المسؤولين أمس، مستجدات الأمور الخاصة بسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أنّه سيتم بدء إجراءات تخصيص الوحدات أول الشهر المقبل.

وقال مدبولي خلال الاجتماع، إنّ الوحدات الموجودة للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة مدعومة من الدولة بشكل كبير، وأنّه لن يسمح بتغيير نشاطها، أو بيعها أو إيجارها، وفق شروط وقيود محددة ستتواجد في عقود الوحدات السكنية.