رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الحي السكني R3 ومنطقة الأعمال المركزية

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث R3 ، ومنطقة الأعمال المركزية.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي، لشرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يجري تنفيذه من أعمال بالحي السكني الثالث R3.

منطقة خدمات الحي السكني الثالث

وتفقد رئيس الوزراء، نماذج للأعمال التي انتهى تنفيذها بالفعل في العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بـ«المقصد»، التي تضم 485 مبنى فيلات، و952 وحدة.

كما تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحي، والمرور بمنطقة خدمات الحي السكني الثالث التي تضم المسجد، والسوق التجارية ومبنى الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

مدبولي يتفقد نموذج تشطيبات شقق فندقية بمنطقة الأعمال المركزية

كما قام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التي ستتواجد في البرج الأيقوني وباقي الأبراج الأخرى.

واستعرض وزير الإسكان، الأعمال المنفذة، منوهاً إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.