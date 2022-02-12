رئيس الوزراء يتفقد مركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، ومنطقة البنوك.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لشرح بشأن سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة السنترال N.N.1، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة COC، ومركز السيطرة الأمني CCC، وتمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحي الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

مدبولي يتفقد منطقة البنوك

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك؛ بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك في تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع.

واستمع مدبولي، من مسئول فرع البنك، إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه من الشركات العاملة في العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين في المشروعات والمباني الحكومية؛ ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك، وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية

وفى ذات الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضا موجزا بشأن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية تكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

كما تفقد رئيس الوزراء، عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.