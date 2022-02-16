بلجيكا تمنح موظفيها 3 أيام إجازة أسبوعيا على خطى الإمارات وبريطانيا

تتجه العديد من البلدان، إلى تبني أيام عمل أقل لموظفيها، فبعد الإمارات التي جاءت كأول دولة تعتمد نظام العمل 4 أيام ونصف كل أسبوع الشهر الماضي، وبعدها بريطانيا التي تجرب التطبيق على 30 شركة مدة 6 أشهر، تعتزم بلجيكا إدخال تعديلات لخفض أيام عمل الموظفين.

وسيتمكن الموظفون البلجيكيون من العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع بعد أن وافقت الحكومة يوم أمس الثلاثاء على اتفاق عمل جديد يهدف إلى إضفاء المرونة على سوق العمل الجامدة.

جائحة كورونا دفعت الموظفين للعمل من المنازل

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إنَّ جائحة الفيروس التاجي كورونا، أجبرت الناس على العمل بمزيد من المرونة والجمع بين حياتهم الخاصة والعملية، مضيفًا في مؤتمر صحفي «أدى ذلك إلى طرق جديدة للعمل».

وسيتمكن الموظفون من العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا إذا وافقت النقابات العمالية، بدلاً من 8 ساعات كحد أقصى الآن حسب اختيارهم، وسيتمكن البلجيكيون أيضًا من اختيار العمل أكثر خلال أسبوع واحد وأقل في الأسبوع التالي، مما يسمح للأشخاص بإدارة حياتهم المهنية والخاصة بشكل أفضل، في حالة الأبوة والأمومة المشتركة على سبيل المثال.

بلجيكا تخطط لزيادة معدلات التوظيف بحلول 2030

وتنص الاتفاقية على الحق في قطع الإجازة بعد ساعات العمل العادية للشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا، وتهدف بلجيكا إلى تحقيق معدل توظيف يبلغ 80% لعام 2030، مقابل 71.4% في نهاية العام الماضي.

ودفعت جائحة كورونا، أغلب الموظفين حول العالم إلى العمل في منازلهم ومكاتبهم مناصفة، تحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والحياة العامة، منعاً لانتشار إصابات كورونا في ظل التجمعات.