مترو الأنفاق: لن نمد ساعات العمل خلال احتفالات الكريسماس

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ، لصيانة وتجهيز القطارات، استعدادات لاحتفالات الكريسماس، مؤكدا على أن الشركة تنفذ إجراءات احترازية مشددة وصارمة بجميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة متحور كورونا الجديد أويمكرون، لحماية الركاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن هناك تشديد على جميع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، أثناء التواجد داخل المحطات.

مترو الأنفاق: مواعيد تشغيل القطارات في الكريسماس كما هي

وكشف عبدالهادي، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن أنه لن يتم مد ساعات التشغيل داخل محطات مترو الأنفاق، خلال احتفالات الكريسماس، قائلا: «مواعيد العمل خلال احتفالات الكريسماس ستكون العادية، حيث تبدأ من الساعة الـ5.30 صباحا وحتى الواحدة صباحا، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم بصورة دورية، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب».

انتشار فرق الصيانة بالمحطات خلال احتفالات الكريسماس

وقال متحدث مترو الأنفاق، إنه سيتم نشر فرق الصيانة والطوارئ بجميع المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للتعامل معها فورا، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، مؤكدا على أنه سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث زحام على الأرصفة وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات، خلال أعياد رأس السنة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، نفذت 10 إجراءات داخل المحطات، لحماية الركاب من متحور أوميكرون.

10 إجراءات احترازية في مترو الأنفاق لمواجهة أوميكرون

1- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

2- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

3- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

4- تعقيم وتطهير محطات مترو الأنفاق كل ساعتين تقريباً.

5- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

6- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا.

7- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

8- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

9- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.

10- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.