محظورات تعرضك للفصل من العمل.. قبول الهدايا والمكافآت وإفشاء الأسرار

حدد مشروع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات التى يمتنع على العامل الأتيان بأفعالها، وإلا تعرض لجزاءات متدرجة، ومن بين هذه الأفعال الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

إفشاء أسرار المنشأة

كما تضمَّنت المحظورات طبقا لمشروع قانون العمل الجديد العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل، وكذلك الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أي معلومة تخص العمل.

جمع التبرعات النقدية

وحظر مشروع قانون العمل الجديد طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، وكذلك جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

تنظيم علاقة العمل

وينظم مشروع قانون العمل الجديد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ويخاطب القانون جميع العاملين في القطاع الخاص والذي يقدر أعدادهم بآلاف الأشخاص.

النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد

وتتطلع اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب خلال الأيام عقب إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك عقب أحالته من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب فى الجلسات البرلمانية المقبلة.