«هيونداي سانتا في» تحصد ثلاثة ألقاب مهمة خلال الشهر الأول من 20222

حققت «هيونداي سانتا في SANTA FE»، بداية رائعة للعام الجديد 2022، بفوزها بألقاب مهمة بينها جائزة موقع كيلي بلو بوك Kelley Blue Book لأفضل «صفقة شراء»، وجائزة «أفضل سيارة SUV»، لعام 2022 بجوائز مجلة «وات كار»، بالإضافة إلى لقب «أفضل سيارة مقابل المال»، من مجلة «يو إس نيوز U.S. News»، لعام 2022.

وأثبتت سانتا في قيمتها كخيار مبتكر بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة في الجمع بين الراحة العائلية والحضور المغامر الذي لا مثيل له على الطريق.

ونجحت سانتا في الجمع بين الجودة والقيمة كسيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات الحديثة، وتأتي «سانتا في»، الجديدة بتصميم متجدد من الخارج والداخل، وبإحتوائها على مجموعة موسعة من الميزات الحديثة، وتجربة القيادة الديناميكية المحسنة، حيث توفر التوازن المثالي بين الأداء الأمثل والراحة.

وتمنح سانتا في SANTA FE سائقها القدرة على اختيار وضعية القيادة التي تناسب كل طريق وموقف، بما يضمن تجربة قيادة لا مثيل لها لكل من السائق ومرافقيه.

وقال «هيونج جونج إم»، نائب رئيس شركة هيونداي موتور: «يشكل هذا الاحتفاء واسع النطاق بطراز سانتا في SANTA FE من هيونداي من قبل نخبة من خبراء السيارات ومحبيها مؤشراً قوياً على القيمة المضافة التي تقدمها سانتا في SANTA FE للزبائن محبي السيارات SUV العائلية».

وأضاف: «أثبتت سانتا في SANTA FE لسنوات عديدة أنها منافس يعتد به من هيونداي في فئتها من بين سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد فإن هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تفانينا تجاه عملائنا الكرام وتلبية توقعاتهم بل تجاوزها».

وتوفر 2022 SANTA FE مجموعة واسعة من الميزات المخصصة للأسرة، مثل خيارات المقاعد القابلة للتعديل، وصفين أو ثلاثة صفوف من المقاعد، ومقصورة قابلة للطي بلمسة واحدة، وباب خلفي كهربائي ذكي.

ويأتي الجيل الرابع من سانتا في SANTA FE بتصميم جديد وجريء مصحوبًا بمجموعة من ميزات الأمان والسلامة المتطورة «Smart Sense»، بدءًا من هيكل قوي يبلغ إجمالي طوله 4.785 ملم، وعرضه 1900 ملم.

وتعتبر «هيونداي سانتا في»، من بين أكثر السيارات أمانًا في فئتها، حيث حصلت على تصنيف الأمان من فئة الخمس نجوم كحد أقصى من برنامج تقييم السلامة Euro NCAP.

كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات مثل «تنبيه الراكب الخلفي»، الذي تم تطويره ذاتياً من قبل الشركة للمرة الأولى من نوعه في الصناعة، والذي يستخدم مستشعرًا بالموجات فوق الصوتية لاكتشاف حركة الأطفال أو الحيوانات الأليفة في المقعد الخلفي وتنبيه السائق عند مغادرة السيارة، بالإضافة إلى ذلك، توفر السيارة نظام المساعدة الذكية على الركن عن بُعد (RSPA)، والذي يُمكّن السائق من التحكم في الوظائف الأمامية والخلفية عن بُعد من الخارج، بالإضافة إلى شاشة الرؤية المحيطية (SVM)، التي تستخدم 4 كاميرات عالية الدقة مُثبتة على مقدمة وجانبي ومؤخرة السيارة لعرض مباشر لمحيط السائق.