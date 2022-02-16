وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق.. ووزير العدل ينعيه

توفى المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر يناهز 68 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا أحال فيه المستشار سعيد مرعي، للمعاش اعتبارا من 8 فبراير 2022 مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، ليخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي.

وزير العدل ينعى سعيد مرعي

ونعى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد أن الفقيد كان رمزا وقيمه قضائيه كبيرة ومخلصا في أداء رسالته وكان مثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائيه الكبيرة.

وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء الى الأسرة القضائية وإلى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.