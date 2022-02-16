مؤسسة معانا: اكتشفنا إصابة «لقاء» مشردة فيصل بالإيدز منذ اليوم الأول

قال محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إنه تم إجراء تحاليل لـ مشردة فيصل «لقاء» منذ اليوم الأول لها بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه ثبت من خلال التحاليل إدمانها لبعض المواد المخدرة «شابو»، إلى جانب إصابتها بمرض مناعي معدي «إيدز»، إلى جانب الإضطرابات النفسية، موضحًا أنه جرى عزلها فى غرفة منفصلة منذ اليوم الأول، وتم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعى بنتائج التحاليل.

عزل «لقاء» فى غرفة بمفردها في مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»

وأكد «وحيد» لـ«الوطن» أنه ليس هناك خطورة على باقى نزلاء الدار، موضحًا أن المرض المناعي المصابة به «لقاء» مشردة فيصل لا ينتقل إلا من خلال الدم، مشيرا إلى أن أي حالة تدخل المؤسسة يتم عمل التحاليل الطبية لها، وعزلها حتى يتم التأكد من خلوها من الأمراض المعدية، قائلا: «لقاء كانت فى غرفة عزل من اليوم الأول لها، والموضوع ده ضايقها».

التأخير فى نقل «لقاء» للمستشفى كان بسبب والدها

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن لنقلها لمصحة نفسية وكذلك لمستشفى لمعالجة المشكلة الصحية، مؤكدا أنه كان هناك محاولة لإلحاقها بأسرع وقت، والتأخير كان بسبب والدها، متابعا: «والدها كان متعنت فى التعامل معنا، وكان غير متعاون على مدار أسبوع كامل، وحاولنا الإتصال به منذ أكثر من أسبوع، لأن حجز حالة فى المستشفى خاصة إذا كان معها قريب من الدرجة الأولى كان سيتم بشكل فوري، على عكس الإجراءات التى تستغرق وقتا طويلا لمن ليس لهم أهلية».

وأشار مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إلى أن «لقاء» بمجرد إحساسها بأنه سيتم نقلها بمكان آخر هربت، رغم أنها كانت تتعامل بلطف مع المتواجدين بالدار، قائلا: «العزل مكنش عاجبها»، مؤكدا أنها قفزت من على السور، وتم اكتشاف الواقعة من خلال كاميرات المراقبة، وذلك بعد اكتشاف عدم وجودها فى تمام الساعة الثامنة صباحا، فتم إبلاغ النيابة، ووزارة التضامن الاجتماعي.