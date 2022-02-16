هيئة الموانئ: الانتهاء من تطوير «نويبع البحري» أبريل المقبل

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع البحري أحد الموانئ البحرية الهامة التي تربط المشرق العربي بغربه عن طريق شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه حلقة ربط بين دول الخليج العربي ومصر، وشريان التجارة بين البلاد العربية وبعضها.

متابعة المشروعات

ذكر «عبد الرحيم»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، شدد على ضرورة متابعة المشروعات التي تتم بالموانئ البحرية وكتابة تقارير بمراحل التنفيذ أولا بأول.

وأضاف أنه تم تطوير الميناء ليصبح ميناءً عالميا يليق بمكانة محافظة جنوب سيناء بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه، إذ تم إنشاء محطة ركاب حضارية تكفي لاستيعاب 1.7 مليون راكب على مساحة 40 ألف متر مربع، تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3 آلاف و600 متر مربع، وصالة وصول الركاب وخدماتها بمساحة 4 آلاف متر مربع، وصالة سفر بمساحة 4 آلاف متر مربع، ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3 آلاف و500 متر مربع.

زيارة ميناء نويبع

قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه قام بجولة تفقدية بميناء نويبع، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء ياسر العاصي رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع، ومحمد عبد الوهاب مستشار وزير النقل للمشروعات والدعم الفني، وعادل توفيق مدير جهاز متابعة المشروعات بشركة المقاولون العرب، لمتابعة موقف نسب تنفيذ الأعمال المطلوب استكمالها والمسندة إلى شركة المقاولون العرب ومراجعة البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال تتم طبقا للبرنامج الزمني المخطط ومن المنتظر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل.

وتابع أن الأعمال الجارية بميناء نويبع البحري شملت: استكمال سور منطقة الامتداد المستقبلي للميناء بطول 126 مترا، سور المنطقة المخططة كمحطة متعددة الأغراض بطول 800 متر، استكمال مظلات بساحة التربتك بمساحة 2500 متر وشبكة الحريق بالميناء بالكامل.

وأشار إلى أنه تفقد أعمال تطوير الأرصفة والساحات الخلفية للميناء والمسندة لشركة النيل لإنشاء الطرق، والتي تم الانتهاء من معظمها، وتم التنبيه على الشركات العاملة بالميناء ضرورة الالتزام بجدول الأعمال، وفقا للمخطط الزمني المطلوب مع تطبيق كافة المعايير الفنية في التنفيذ.