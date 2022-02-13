المفتي يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمي برئاستها
كتب:
إسلام لطفي
03:29 م | الأحد 13 فبراير 2022
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي
توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مقرِّ المحكمة الدستورية العليا، لتهنئة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، بمهام منصبه الجديد.
المفتي: رئاسة المحكمة الدستورية مهمة عظيمة
وأكَّد المفتي أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية هي مهمة عظيمة؛ كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمي، على تحمُّل الأمانة الكبيرة التي أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.