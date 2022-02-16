تحقيقات العثور علي جثة سائق في قليوب: عاطلان قتلاه لسرقته

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة سائق في أحد المجارى المائية بقليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين استدرجا المجنى عليها لقتلة والاستيلاء على سيارته لبيعها واقتسام ثمنها فيما بينهما وتم ضبط المتهمين.

حبس المتهمين بقتل سائق

واعترف المتهمين في التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة وامرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من سائق توك توك وزميلة بغياب نجل الأول، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثانى وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.

تفاصيل مقتل سائق قليوب

وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بالإتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المجنى علية وملك المُبلغ الثانى والتى كان يعمل عليها المتغيب، وبيعها واقتسام ثمنها. وأضاف المتهمان فى التحقيقات أنه أحدهما استدرج المجنى عليه بالسيارة واستقلها والآخر برفقته، وأثناء ذلك غافله أحدهما وألقى كمية من مسحوق «الشطة» على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدى فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز قليوب، ثم أخفيا السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما إستخراج جثة المتغيب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.