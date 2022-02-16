روسيا تسخر من حرب أوكرانيا.. «أبلغونا بموعد الغزو لننظم إجازاتنا»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها الشديد من الترويج لموعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسخرت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية «ماريا زاخاروفا»، من وسائل الإعلام الغربية المضللة، مطالبة بتحديد موعد للغزو الروسي على أوكرانيا بالنسبة للعام المقبل.

استياء وزارة الخارجية الروسية بشأن موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

و كتبت «زاخاروفا»، على صفحتها الشخصية بمنصة «تيليجرام»: «أطلب من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرج ونيويورك تايمز و ذا صن وغيرها من الصحف الغربية، أن يعلنوا الجدول الزمني لغزو بلادنا لأوكرانيا خلال العام المقبل»، مضيفة في سخرية: «نود أن نخطط لإجازاتنا».

روسيا تدعو زعماء الغرب لمراجعة أطباء نفسيين بعد مخاوفهم من غزو أوكرانيا

وبحسب موقع «مونت كارلو»، دعا نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، «ديمتري بوليانسكي»، كافة الزعماء الغربيين إلى زيارة أطباء مختصين بمرض «البارانويا»، بسبب مخاوفهم وشكوكهم المتعلقة بحشد 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.

وأضاف «بوليانسكي»، أنّ الجميع بحاجة إلى استشارة طبيب جيد، فليس لدى روسيا أي نية لمهاجمة جارتها الجمهورية السوفياتية السابقة «أوكرانيا»، كما أن القوات الروسية لا تشكل تهديدا لأحد، وأكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية طالبت أمس الثلاثاء، موسكو بإظهار دليل على خفض التصعيد بعد أن أعلنت روسيا سحب بعض قواتها من الحدود.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول أمريكي، في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، لم تكشف عن اسمه، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية نقلت صباح اليوم، محطتها التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية مؤقتا من كييف إلى لفوف، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نقل طاقمها الدبلوماسي إلى مدينة لفوف

موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

يُذكر أن وسائل إعلام غربية روجت لموعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وحدد بعضها توقيت الغزو يوم 15 فبراير، والبعض الآخر يوم 16 فبراير.