بريطانيا: لا أدلة على انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه لا توجد أي أدلة على انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا، مضيفا أنه «من غير المفيد تحديد مواعيد لغزو روسي محتمل لأوكرانيا»، بحسب نبأ عاجل أوردته قناة «العربية».

بريطانيا: 60 % من قوات روسيا ما زالت على حدود أوكرانيا

أشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أن المعلومات الاستخباراتية، تفيد بأن هناك 60%؜ من القوات الروسية، ما زالت على حدود أوكرانيا، قائلا: «يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها، عندما يتعلق الأمر بوقف تصعيد التوتر في أوكرانيا»، وفقا لقناة "سكاى نيوز"

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، نهاية المناورات العسكرية، وسحب قوات شاركت فيها من جزيرة القرم.