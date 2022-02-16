أمريكا تنقل محطة وكالة الاستخبارات المركزية من كييف إلى مدينة «لفوف»

نقلت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية من العاصمة كييف، مؤقتا، تحسبا لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قال مسؤول أمريكي، لم تكشف عن اسمه، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية نقلت صباح اليوم، محطتها التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية مؤقتا من كييف إلى لفوف، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نقل طاقمها الدبلوماسي إلى مدينة لفوف.

وأضافت الصحيفة، أنّ نقل موظفي وكالة الاستخبارات المركزية من كييف إلى لفوف، قد يزيد من صعوبة جمع المعلومات بشأن الأنشطة الروسية المزعومة في أوكرانيا.

سحب الدبلوماسيين من كييف

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه من المقرر نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفوف، فى حين سمحت واشنطن بمغادرة بعض دبلوماسييها أوكرانيا ودعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنّ العقوبات الأمريكية ضد روسيا التي من المقرر فرضها حال غزوها لأوكرانيا، ستنعكس على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وستؤثر على أسعار الطاقة، مضيفا أنّ واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا، كما أنّ الولايات المتحدة لا تسعى لزعزعة استقرار روسيا.

سحب القوات الروسية بعد انتهاء المناورات على حدود أوكرانيا

وتابع «بايدن»: «الشعب الروسي ليس عدو لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا»، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، عن سحب القوات التي شاركت في المناورات العسكرية، التي نفذتها في شبه جزيرة القرم، وعودتها إلى قواعدها، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز» عربية.