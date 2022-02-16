ضبط مزوري عملات وأوراق رسمية وتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، يمارس أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات الرقم القومي بمهن مُعينة «على خلاف الحقيقة»، والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي بمستندات ثبوتية لاعتمادها، حيث يقوم المذكور باصطناعها وتزويرها عن طريق الاتفاق والمساعدة مع أصحاب الشأن نظير مبلغ مالي، وأمكن إيقاف إجراءات استخراج 7 بطاقات رقم قومي لـ7 أشخاص مُحددين، وبمخاطبة الجهات المنسوب لها صدور تلك المؤهلات إليها أفادت بعدم صحتها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أمكن ضبطه وبحوزته «نماذج أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة، مجموعة من المستندات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، هاتف محمول بفحصه تبين وجود محادثات بينه وبعض عملائه»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

ضبط شخصين بتهمة تزوير وتقليد العملات الورقية

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد مصر، من ضبط «فرد أمن بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف»، وبحوزته «55 ورقة نقدية فئة 200 جنيه بإجمالي 11 ألف جنيه مقلدة»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وأضاف بتحصله عليها من «مالك محل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز» لترويجها بمنطقة الساحل الشمالي واقتسام المكسب بينهما.

وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، أمكن ضبط الأخير بمحل إقامته وبحوزته «146 ورقة نقدية فئة 10 جنيه مطبوعة من جهة واحدة، 224 ورقة نقدية فئة 50 جنيه مقلدة، 2 ورقة نقدية فئة 10 جنيهات مقلدة، طابعة ألوان المُستخدمة في طباعة الأوراق النقدية المقلدة، كيسة كمبيوتر، كمية كبيرة من الأوراق البيضاء التي يتم استخدامها في عملية الطباعة، جهاز تابلت يحتوي على بعض المحادثات والرسائل بينه وبين عملائه في ترويج العملات المقلدة».

وبمواجهته أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، وأضاف بأنّه مارس نشاطا إجراميا في تقليد العملات الورقية، مُستخدما في ذلك الأوراق والأدوات المضبوطة، وتعرف على ذلك الأسلوب من خلال شبكة الإنترنت، ويبيع المبالغ المالية المُقلدة لعملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة.

ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وشقيقه له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، الذين يودعون ما يعادلها بالجنيه المصري بحساب الثاني بالبريد، ويسلمها الثاني عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام بلغت 8 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، حيث يستلمها الثاني ويستبدلها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية ويسلمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقدا أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب شركة للاستيراد والتصدير، وآخر على المعاش، مقيمان بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يوفران العملات الأجنبية للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبي الحصول عليها مستفيدين من فارق سعر العملة، ويتخذان من محل للملابس الجاهزة مملوك للأول كائن بمحل إقامته المشار إليه وكرا لمزاولة نشاطهما المؤثم بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية – المحلية، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.