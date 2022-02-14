مباحث الأموال العامة تضبط جرائم نصب وتزوير بقيمة 3.2 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الأموال العامة، في إطار مكافحتها الجريمة بشتى صورها، من ضبط جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في المحافظات بقيمة تقدر 3.2 مليون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للترويج وبيع الأدوية المُستوردة وغير المُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة عليها والترويج عنها من خلال الصفحة المشار إليها.

كما أضافت التحريات إلى قيام المذكور باستئجار إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش الشقة المشار إليها تم ضبط «406 عبوة من الأدوية المنشطة – 2 صاعق كهربائي – 2 دونك حديدي – جهاز GPS – 24 قاطع معدني – 2 هاتف محمول – جهاز لاب توب – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ولقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك المضبوطات بمبلغ «1٫260٫000 مليون جنيه».

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط» بتزوير كشف حساب بنكى باسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار أن له ملاءة مالية «على غير الحقيقة» وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لسفارة إحدى الدول، بهدف الغش والتدليس والحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته، وتقديمه عقب ذلك ضمن الأوراق المقدمة منه للسفارة المشار إليها للحصول على تأشيرة دخول.

ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه يتخذ من محله المملوك له الكائن بمحل إقامته المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «عملات «أجنبية – محلية» – هاتف محمول»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «مسئول المخازن بإحدى المستشفيات بسوهاج تم إنهاء خدمته في غضون عام 2019»، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي إبان عمله المشار إليه وقيامه باختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى المشار إليها «محل عمله» والتي تقدر قيمتها قرابة «2 مليون جنيه»، وقيامه ببيع تلك الأدوات والأجهزة بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه «دون وجه حق» مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام «شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة» بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما «عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم في تقليد وتزوير الأختام»، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «صاحب شركة، مقيم بمحافظة الإسكندرية» وآخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة أجهزة التكييف مقابل أرباح شهرية من الُمبلغين والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام «شريك ومدير إحدى الشركات للتكييف وفلاتر المياه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية» بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة أجهزة التكييف مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «مسئولى أحد المؤسسات الخيرية» بتضررها من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أحد موظفي المؤسسة المشار إليها، وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم جمع تبرعات للمؤسسة «على غير الحقيقة» والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بدون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا» بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتــه أقــر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه قام بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.