«الإسكان» تكشف طرق حجز وحدات الإسكان المتوسط والمتميز (فيديو)

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومعاون وزير الإسكان، عن طرق حجز وحدات الإسكان المتوسط والمتميز التي طرحتها الوزارة بالأمس، موضحًا: «هناك الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فالبوابة الإلكترونية لديها أيقونة يمكن الضغط عليها للحجز، ويمكن تحميل كراسة الشروط بشكل مجاني، ويتم قراءة الشروط والاطلاع على نماذج الوحدات وأسعار الوحدات وأسعار المتر».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «يمكن أيضا الدخول على بوابة مصر الرقمية وموقع وزارة الإسكان الاجتماعي، وهذه المبادرة تتماشى وحداتها مع مبادرتي الـ3% والـ8%».

ماهو الفارق بين المبادرتين؟

وعن الفارق بين المبادرتين أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومعاون وزير الإسكان، أن البنك المركزي أطلقهما ووضع شروطا للاستفادة منهما، حيث تمول الـ3% وحدات سكنية سعرها يصل إلى 1.4 مليون جنيه كحد أقصى، وإذا زادت عن هذا الحد فإن الدور يأتي على مبادرة الـ8%.

الشروط الواجب توافرها للمتقدم لحجز الوحدات

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومعاون وزير الإسكان الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز الوحدات التي طرحتها الوزارة للإسكان المتوسط والمتميز، موضحًا: «يجب أن يزيد سنه عن 21 سنة، أن يكون الحد الأقصى لدخله الشهري 10 آلاف جنيه في الشهر للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة إذا كان المواطن يرغب في الاستفادة من مبادرة الـ3%».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان «بالنسبة لشريحة الـ8%، فإن الأعزب لا يزيد دخله عن 40 ألف جنيه في الشهر للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومعاون وزير الإسكان: «تم تزويد الموقع الإلكتروني للوزارة بأداتي الحاسبة الإلكتروني ومحاكاة الوحدات أون لاين للحجز الذي سيبدأ في 24 مارس المقبل».

الوحدات جاهزة للتسليم وجرى تشطيبها بنسبة 100%

وحول أزمة توقف الموقع بالأمس بعد طرح الوحدات، أوضح: «الناس كانت متخيلة إن الأسبقية بالتسجيل مش بالحجز، وبالتالي كان الإقبال كبيرا جدا ما أدى إلى هذا التباطؤ لكننا تعاملنا مع الموقع، وبالنسبة للأسبقية فإنها ستطبق بداية من 16 مارس».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على أن الوحدات جاهزة للتسليم وجرى تشطيبها بنسبة 100%، كما أن المناطق الموجودة بها يسكنها عدد كبير من المواطنين.