تعرف على مقدم الحجز في وحدات الإسكان المتوسط

منذ إعلان وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان والتمويل العقاري، عن طرح وحدات لمتوسط الدخل في 3 مشروعات هي دار مصر وسكن مصر وجنة، والتساؤلات تزداد بشكل كبير حول تفاصيل تلك الوحدات، وحول كيفية التقديم، وغيرها من التفاصيل.

وفي إطار حرص جريدة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات الجمهور حول كل ما يخص الإسكان المتوسط، في بث مباشر، عرض أمس، وصل أحد تساؤلات المواطنين حول ما هو مقدم الحجز لكل المشروع في طرح الإسكان المتوسط؟ وما هي المدن المتاح الحجز بها، وهو ما سنجيب عنه في التقرير التالي وفق بيان كراسة الشروط لكل مشروع والتي تم عرضها على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، في السطور التالية:

ما هو مقدم الحجز لكل المشروع؟

وبحسب بيان الإسكان، جاء مقدم حجز الوحدات التي تخضع لـ«مبادرة التمويل العقاري» في الـ 3 مشروعات للإسكان المتوسط كالآتي:

سكن مصر

وكان مشروع سكن مصر هو الأقل من حيث سعر مقدم الحجز الذي وصل نحو 40 ألف جنيه، وجاء طرح مشروع في 9 مدن جديدة كالآتي: «أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر (غرب أسيوط)- الشروق»

وتتراوح مساحات الوحدات في سكن مصر، بين 106 أمتار و133 مترًا.

دار مصر

ووصل مقدم جدية الحجز في وحدات الاسكان المتاحة في دار مصر 60 ألف جنيه، جاء طرح الوحدات في 7 مدن جديدة كالآتي: «السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر»، وتباينت مساحة الشقق بين 100 و150 مترًا.

مشروع جنة

وجاء سعر مقدم جدية الحجز في مشروع جنة الأعلي، حيث وصلت لـ 80 ألف جنيه، وكان الطرح في 5 مدن جديدة، هي «6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور»، تراوحت مساحة الوحدات بين 100 و150 مترا.