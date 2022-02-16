بدأت منذ أمس الثلاثاء، عمليات حجز وحدات الإسكان المتوسط، في 3 مشروعات هي: «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، التي أعلنت وزارة الاسكان في وقت لاحق، عن طرح وحداتها في 15 مدينة جديدة بنظام التمويل العقاري، لكن ما تزال هناك العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين بخصوص تفاصيل هذا الطرح.

خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أمس، عن عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط، برزت كثير من التساؤلات لبعض المواطنين، بخصوص الحد الأدنى للمرتبات اللازم لحجز الشقق، وهو ما نجيب عنه وفق الشروط المعلنة رسميا من صندوق الإسكان الاجتماعي.

ما الحد الأدنى للمرتبات اللازم لحجز شقق الإسكان المتوسط؟

بحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان، فإنه يجب ألا يقل صافي راتب المتقدم لحجز شقق مشروعات الإسكان المتوسط -بعد خصم الضرائب والتأمينات ..ألخ- عن 2500 جنيه شهريًا، نحو 30 ألف جنيه سنويًا.

ويكون الحد الأقصي لدخل متوسطي الدخل، وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاتها لمبادرة 8% سنويًا متناقصة للمواطنين، 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.

واشترط الإعلان، أن يكون الحد الأقصي للدخل للمنضمين لمبادرة التمويل العقاري نظام 3% سنويا مُتناقصة، لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

الوحدات جاهزة لتسليم الفوري

كشفت وزارة الاسكان، أن طرح الوحدات بأسعار مختلفة، بأسعار فائدة 3%، و8%، ويتم تحديد أيا منهم من خلال سعر الوحدات، موضحة أن مبادرة 3% ستكون للوحدات التي تبدأ أسعارها من 451 ألف جنيه إلى مليون و400 ألف جنيه، بينما الوحدات ذات السعر الأعلى التي تصل إلى مليون و900 ألف جنيه، ستخضع لمبادرة 8%.

وأكدت الوزارة، أن الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، في مدن: أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وناصر، وغرب أسيوط، والشروق، وبدر، وحدائق أكتوبر.