الإسكان: طرح 7 آلاف شقة متنوعة المساحات لمتوسطي الدخل في 15 مدينة (فيديو)

علق المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومعاون وزير الإسكان، على فتح الباب لحجز شقق الإسكان الاجتماعي والمميز لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الطرح في هذا الإعلان يتميز بالتنوع، إذ يشمل أكثر من مدينة، بالإضافة إلى محاولة تغطية جزء كبير من طلبات القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب وغرب أسيوط والمنيا ودمياط ولعاشر من رمضان.

15 مدينة واستفادة من التمويل العقاري

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، أن الطرح تمّ في 15 مدينة، مؤكدا أن المواطن سيستفيد من مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي استهدفت زيادة مظلة التمويل العقاري.

طرح 7 آلاف وحدة سكنية في 3 مشروعات

أوضح خطاب، أن هذا الإعلان شهد طرح 7 آلاف وحدة سكنية في 3 مشروعات: «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، لافتا إلى أن الشقق تشهد تنوعا في المساحات بين 100-130 مترا في سكن مصر، و100-150 مترا في دار مصر، و100-151 مترا في جنة.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان، فإنه يجب ألا يقل صافي راتب المتقدم لحجز شقق مشروعات الإسكان المتوسط، بعد خصم الضرائب والتأمينات ..ألخ، عن 2500 جنيه شهريًا، نحو 30 ألف جنيه سنويًا، ويكون الحد الأقصي لدخل متوسطي الدخل، وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاتها لمبادرة 8% سنويًا متناقصة للمواطنين، 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.