مكتبة الإسكندرية تدشن منفذ بيع جديد بالقرية الذكية: الأول خارج المحافظة

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم تدشين منفذ لبيع إصدارات المكتبة داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، محافظة الجيزة، ويمكن من خلاله شراء إصدارات المكتبة وإصدارات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، هو أول منفذ للمكتبة خارج الإسكندرية.

أول منفذ بيع للمكتبة خارج الإسكندرية

منافذ بيع مكتبة الإسكندرية

وحسب بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، فقد أنشأت المكتبة واعتمدت منذ تأسيسها على منفذين رئيسيين لبيع إصدارات المكتبة، فنجد أحدهما موجود داخل المكتبة الرئيسية، ويحتوي على إصدارات المكتبة وغيرها من الإصدارات الأخرى، إلى جانب وجود العديد من المنتجات المتنوعة الأخرى التي يمكن شرائها.

أما المنفذ الآخر فهو موجود داخل مركز القبة السماوية العلمي، وهو مخصص للأطفال ويحتوي على كتب من إصدارات المكتبة مناسبة للفئات العمرية الصغيرة، وذلك الى جانب وجود بعض الأدوات التعليمة التي يمكن شراءها.

مكتبة الإسكندرية تفتتح ركن محمد حسنين هيكل

وافتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، معرض «محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة»، بمبنى المكتبة الرئيسي، بحضور هدايت تيمور، حرم الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، وذلك ضمن مشروعات المكتبة المستمرة لتوثيق تراث الأعلام المصرية.

كما جرى نقل مكتبة هيكل الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية، وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هي الأجواء بشقته في الدقي، وتدشين أول معرض وثائقي للراحل.

يضم المعرض نحو 4 آلاف كتاب تشمل إصداراته في طبعاتها المختلفة، ومجموعة من متعلقات الصحفي الكبير الشخصية، إضافة إلى مجموعة مهمة من مقتنيات الراحل تتضمن عدد من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعدد من مسودات كتب هيكل، ومسودات عموده الشهير بالأهرام «بصراحة» بخط يده.