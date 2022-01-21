«مغامرات بحار» أول كتاب للأطفال بـ«العامية» في مكتبة الإسكندرية.. سيتحول لتطبيق

قال الدكتور عماد خليل رئيس مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إن طلابا بمركز الآثار البحرية في الجامعة، أطلقوا مبادرة تستهدف التواصل مع الأطفال، لتعريفهم بهذا المجال، مشير إلى أنه بالفعل تم إصدار كتاب «مغامرات بحار»، الذي يعتبر الأول من نوعه لمكتبة الإسكندرية للأطفال، باللغة العامية الدارجة عن التراث البحري المغمور في المياه.

«مغامرات بحار» فكرة طلاب جامعة الإسكندرية

أضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّ الطلاب هم أصحاب الفكرة الرئيسية، وكان دوره مقتصرا على الإشراف فقط، معتبرا نفسه ليس مساهما بشكل مباشر إصدار هذا العمل، متابعا: «حظنا دلنا على كاتبة مبدعة، وكتبت الإصدار باللغة العامية، رغم أننا لم نكن ننشر إصدارات باللغة العامية الدارجة، واستحسنت لجنة التحكيم، نشر هذا الإصدار للأطفال».

تطوير المبادرات إلى تطبيق للهواتف

وأشار رئيس مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أنه سرعان ما تطورت الأفكار، وأن مبادرة الطلاب لم تتوقف عند حدود الكتاب، موضحا: «نسعى لتحويله إلى فيلم كارتون، ونحاول إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف، بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة عين شمس، بخصوص هذه المبادرة، بهدف تعريف الأطفال بالتراث والهوية والبيئة البحرية، من خلال أيضا إطلاق ألعابا مرتبطة بالحفاظ على التراث والبيئة».

التفكير في إصدار أجزاء أخرى

وأكمل عماد خليل: «نفكر في إصدار جزء آخر، لكن في هذه الحالة سيزور البحار آثار مغمورة بالمياه في دول أخرى، وليس في مصر فقط، على غرار ما تمّ في الإصدار الأول»، مؤكدا أن التوعية الإعلامية لهذا النوع من المشروعات، بمثابة «أمرا حتميا»، لأن بعض الأطفال لا يعرفون شيئا عن الآثار بشكل عام.