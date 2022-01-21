خدمات البث المباشر الجديدة من مكتبة الإسكندرية.. طرق جديدة لنقل المعرفة

أعلنت الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التفاصيل الكاملة عن خدمات البث المباشر الجديدة الرقمية التي تقدمها، انطلاقًا من دور مكتبة الإسكندرية كمنبر للمعرفة والثقافة، وتنظم المكتبة مئات من المحاضرات والمؤتمرات سنويًا، إذ تقدم للمجتمع المحلي والدولي كل ما هو جديد من أفكار ومنهجيات ومبادرات وذلك من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في أن تصبح نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

تفاصيل خدمات البث المباشر الجديدة من مكتبة الإسكندرية

وأوضحت المكتبة في منشورها اليوم، أن خدمات البث المباشر الجديدة جاءت من أجل فتح طرق جديدة للاتصال ونقل المعرفة، وبالتالي أطلقت خدمة البث عبر الإنترنت بـ مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدة بعض الأحداث والفعاليات سواء أثناء البث المباشر لها عبر الإنترنت أو مشاهدتها عقب انتهائها وأرشفتها على الرابط المخصص لها.

فعاليات مكتبة الإسكندرية

وفي سياق منفصل، أعلنت مكتبة الإسكندرية تنظيم ورشة عمل تحت عنوان: «تعليم منتجات وتقنيات الجلد الطبيعي»، وذلك يوم الأحد الموافق 23 يناير، في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بالإضافة إلى ثاني محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثاني عشر، بعنوان «الدور التاريخي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إفريقيا»، والتي يحاضر فيها الدكتور جوزيف رامـز أستاذ الدراسات الإفريقية بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، وذلك يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022، الساعة 2.00 ظهرًا.

مشاركة مكتبة الإسكندرية في معرض الكتاب

كما أعلنت مكتبة الإسكندرية مشاركتها في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، لهذا العام بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للعرض وآخر للبيع، والذي ينطلق في 26 يناير 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 7 فبراير 2022.