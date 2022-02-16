«الصحة»: انتهاء العزل لمصابي كورونا بعد 5 أيام «دون أعراض»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الحالة الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد دون أي أعراض، ينتهي العزل الخاص بها بعد 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي طالما لم تظهر عليه أي أعراض خلال فترة الخمسة أيام، على أن يعود للعمل بعد انقضاء فترة العزل، ولا يستلزم ذلك إجراء الفحوصات المعملية «Rapid Antigen Test, PCR ID NOW».

توفير الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار خلال مشاركته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً، موضحاً أنه شملت توفير الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد إرسال الرسالة، وتوفير الأدوية «مولنوبيرافير» في الصيدليات الحكومية «الإسعاف، الشكاوى»، وكذا توفير اختبار الـ Rapid antigen test للمواطنين في الصيدليات.

يستمر العزل لمدة عشرة أيام

وعن الحالة الإيجابية معملياً والمصنفة بالحالة البسيطة، أشار الوزير إلى أنها تعالج بالمنزل، ويستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، أما الحالة الإيجابية معملياً ومصنفة حالة أعراض متوسطة أو شديدة، فيستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، وفي حالة انقضاء فترة الـ10 أيام، واستمرار الأعراض؛ يستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية دون أعراض.