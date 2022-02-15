الصحة: وصول القافلة الإغاثية الثانية لدولة جنوب السودان

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، وصول القافلة الطبية الإغاثية الثانية إلى دولة جنوب السودان، وبدأت أعمالها في تقديم الدعم الطبي الإغاثي لأهالي مدينة بور عاصمة إقليم جونجلي.

تقديم الدعم الطبي للدول الأفريقية الشقيقة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الطبي للدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.

وأضاف عبدالغفار، أن هذه القافلة تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية استجابة للمطلب الجنوب سوداني، بتقديم الدعم الإغاثي لمجابهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت دولة جنوب السودان في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية أرسلت قافلة طبية إغاثية وقدمت الدعم الطبي الإغاثي لمدينة آكون في إقليم الوحدة.

تخصصات القافلة الإغاثية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، إلى أن القافلة تضم أطباء واستشاريين في تخصصات الأطفال، والباطنة، والأمراض الصدرية، والحميات، بهدف تقديم الدعم الطبي للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررا من السيول والفيضانات بجنوب السودان.

يذكر أن وزيرة الصحة بولاية جونجلي ومديرة الشئون الإدارية للبرلمان، زارتا القافلة الطبية الإغاثية الأولى، وأشادتا بالبعثة الطبية المصرية، والخدمات الطبية الإغاثية التي قدمتها للمواطنين هناك.