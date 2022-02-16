الصحة العالمية تحذر من تحور جديد لكورونا.. و116 دولة في خطر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تخفيف قيود كورونا فى عدد من دول العالم، ينذر بظهور متحور جديد لفيروس كورونا، موضحة أن الظروف مثالية لذلك والسيطرة على الجائحة هذا العام أصبحت فى خطر.

ولفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن فرصة السيطرة على الوباء بنهاية 2022 ما زالت موجودة.

فرص السيطرة على كورونا نهاية 2022

ولفت مدير الصحة العالمية،إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الخفيفة في البلدان التي بلغت مستويات عالية من تطعيم مواطنيها باللقاحات، يؤدى إلى شائعات بأن الجائحة قد انتهت.

وأضافت: «لا تزال هناك مناطق كثيرة في العالم لم تسجل سوى نسبة متدينة جدا من التطعيم باللقاحات»، مؤكدا أن ذلك يتيح ظهور مزيد من الطفرات الفيروسية وفقا لقناة «العربية».

ونوه مدير الصحة العالمية، بأن 116 دولة تواجه خطر حقيقي في عدم بلوغ الهدف العالمي لتلقيح 70% من السكان ضد كورونا بحلول منتصف 2022 وهي النسبة التي حددها الخبراء للوصول إلى المناعة الجماعية على الصعيد العالمي.

إصابات كورونا تتجاوز 415 مليون حالة

فى السياق ارتفعت إجمالى إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 415 مليون و162 ألف و923 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس عالميا إلى 5 ملايين و836 ألف و601 وفاة وفقا لاحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.6 مليون حالة.