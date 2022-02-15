«الصحة»: تطعيم 800 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وصل عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا إلى 779.947 مواطنا، كما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 38.689.991، والثانية وصل عددهم إلى 29.159.423، بحسب ما كشفته تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، منوهة بضرورة التزام المواطنين بجدول التطعيمات للقاحات.

أهمية لقاحات كورونا

وتابعت وزارة الصحة في تقريرها، أن لقاحات كورونا هي العامل الأساسي في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والتخفيف من شدة الأعراض، وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا أصبحت أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدة أن 87% من الحالات الموجودة داخل مستشفيات العزل الصحي غير حاصلة على لقاحات كورونا.

وأضافت أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من فترة لأخرى، ولا صحة لقلة فاعلية لقاحات كورونا أمام المتحورات، ودعت المواطنين لأهمية التسجيل للحصول على لقاحات كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان.

تسهيلات للحصول على لقاح كورونا

وأشارت الوزارة في سياق متصل، إلى أن هناك تسهيلات ما زالت تقدمها من خلال توفير أكشاك داخل محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية لتطعيم المواطنين، من خلال تقديم البطاقة الشخصية فقط، والحصول على اللقاح في غضون عشر دقائق فقط، لافتة إلى توفير جميع أنواع اللقاحات داخل هذه الأماكن.

وجددت الوزارة مناشدتها للمواطنين ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن لها 105، مشيرة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لـ800 مقعد، لاستقبال كافة استفسارات المواطنين المتعلقة بلقاحات كورونا، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بمستجدات الفيروس، والإجابة عنها من خلال المصادر الرسمية لها.