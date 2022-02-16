«السبكي»: انضمام مستشفى فايد لمنظومة التأمين الشامل في الإسماعيلية قريبًا

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

أعمال التطوير بمستشفى فايد التخصصي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقد الدكتور أحمد السبكي أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى فايد التخصصي، كما تفقد أقسام المعمل والأشعة والغسيل الكُلوي بالمستشفى، لافتة إلى انضمام مستشفى فايد التخصصي للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية قريبًا.

وأضافت الهيئة، أنه خلال الزيارة حرص الدكتور أحمد السبكي على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية ومتلقي الخدمة الطبية بالمستشفى بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ووجه بضرورة تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الطبية للمرضى على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على سرعة الانتهاء من أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بمستشفى فايد التخصصي، لبدء عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لهم.

«فايد» أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالإسماعيلية

ولفت السبكي، إلى أن مستشفى فايد التخصصي ستكون أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا نجاح تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، ومشيرًا إلى الكم الهائل من الخدمات الطبية والعلاجية التي وفرتها منشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف، أن المنظومة بالمحافظة ترتكز على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، وتابع أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية بلغت 10,125 مليار جنيه، كما أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 430 ألف مواطن.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الزيارة، الدكتور علي حطب، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، الدكتور محمود الديب، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور علي حمودة، مدير مستشفى فايد التخصصي، وبعض أعضاء منسقي مبادرة حياة كريمة.