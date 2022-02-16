تعرف على موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة بالمدارس

حالة من القلق يعيشها أولياء الأمور عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة اليوم، حيث تم تداولها علي الموقع الرسمي للمحافظة وذلك بعد انتظارها لعدة أيام، حيث بلغت بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول لعام 2021_2022، 76% وذلك لإجمالي عدد طلاب 115826 طالب وطالبة، حضر منهم 115269 ونجح منهم 87477 طالب وطالبة.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة

كما قام " آمنه " أيضا باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة الخاص بالمهني ،والتي بلغت نسبة النجاح بها 99% وذلك من إجمالي 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 نجح منهم 4451 طالباً وطالبة، كما تم اعتماد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة بنسبة نجاح بلغت 100%.

وتقدم المحافظ ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتهاني إلي الطلاب عقب إعلان النتيجة، متمنين لهم خالص التهنئة ودوام التفوق والنجاح، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة علي موقع المحافظة.

تأخر نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

كان الطلاب قد عبروا عن قلقهم من تأخر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي، حيث أشار البعض إلي خوفهم من بعض الامتحانات، لاسيما مادة اللغة الإنجليزية حيث تضمنت العديد من النقاط الصعبة وفقاً لكلامهم، كما أشار إلي سهولة باقي الامتحانات والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار مصدر في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة داخل المدارس بعد ساعات قليلة من الآن.