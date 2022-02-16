حالة من الترقب عاصرها أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية اليوم في انتظار إعلان النتيجة، والتي تم اعتمادها قبل قليل من اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بنسبة نجاح 76% للعام الدراسي الاول لعام 2021_2022، وذلك بإجمالي عدد طلاب بلغ 115826، حضر منهم 115269 ونجح من بينهم 87477.

كانت قد تباين ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية فى مدارس محافظة البحيرة حول مدى سهولة وصعوبة امتحانات نصف العام، حيث أشار عدد من الطلاب إلى صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وكذلك بعض الأسئلة في مادة العلوم.

كما عبَّر الطلاب عن فرحهم عقب باقي امتحانات الشهادة الإعدادية، الأمر الذي دفعهم إلى حالة من الترقب في انتظار نتيجة الشهادة، ما بين تفاؤل وقلق، كما عبَّر أولياء الأمور أيضا عن قلقهم فور تردد أبناء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة قبل قليل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

https://196.219.45.88/

تقديم التهنئة إلى طلاب البحيرة

واعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، بإجمالى عدد طلاب 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة، كما اعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة حضر منهم 36 طالبا وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100%.