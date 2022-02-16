المجلس الأعلى للجامعات يحسم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية غداً الخميس، عددًا من الملفات خلال اجتماعه الدوري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، أبرزها حسم موعد بداية الترم الثاني 2022 للعام الدراسي، وشدّد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس سابقا، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في 19 فبراير المقبل ويستمر حتى مطلع شهر يونيو على أن تبدأ امتحانات نهاية العام خلال شهري يونيو ويوليو بما يتماشى مع لوائح العمل للكليات المختلفة.

الجامعات: الاستعداد التام بمختلف القطاعات قبل موعد بداية التيرم الثاني 2022

و أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر لـ«الوطن»، الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي وموعد بداية التيرم الثاني 2022 بالجامعات الحكومية والخاصة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام الكامل بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد الجامعة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على متابعة موقف التطعيمات ضد كورونا.

الجامعات: استمرار إجراءات التطهير و التعقيم ضد كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الانتهاء الكامل من جميع التجهيزات والاستعدادات قبل موعد بداية التيرم الثاني 2022 السبت المقبل، لافتا إلى أنه جرى التشديد على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بموعد بداية الدراسة والامتحانات وضرورة إعلان جداول المحاضرات والسكاشن قبل موعد بدء الدراسة والتأكيد على عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية .