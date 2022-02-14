الجامعات تعلن عن خطط استقبال الطلاب أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيمات ضد المرض وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، حيث بدأت الجامعات في إعلان جداول المحاضرات و«السكاشن»، للفصل الدراسي الثاني، بجانب وضع خطط لاستقبال الطلاب من خلال إقامة عدد من الاحتفالات لاستقبالهم في أول أيام الدراسة، بهدف تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والهوايات المختلفة.

مهرجانات وحفلات وأنشطة طلابية مع بداية العام الدراسي الثاني

و أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على التزام الجامعة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، المقرر في 19 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه يجرى الاستعداد والجاهزية على قدم وساق لاستقبال الطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى إقامة حفل استقبال للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، ومهرجان للأنشطة الطلابية بكل كلية مع التشديد على تطبيق الإجراءات المشددة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

الخميس .. الأعلى للجامعات يناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني

و في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع الالتزام بكافة الإجراءات ضد كورونا، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ يوم السبت المقبل في استقبال الطلاب بمختلف الكليات من خلال حفل استقبال كبير، لافتا إلى وضع خطة لاستقبال الطلاب وإقامة مهرجانات الأنشطة الطلابية تشجيعاً على ممارستها، مؤكداً أن هناك التزام كامل من قبل الجامعة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

ومن جهة أخرى، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الخميس المقبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني.