نقيب مهندسي القاهرة يعلن مشروعات خدمية لأعضاء الجمعية العمومية

قال اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إنّ النقابة استعادت الأراضي التي تم سحبها بمنطقة القاهرة الجديدة بعد توفيق وضعها مع وزارة الإسكان، لافتًا إلى بدء مرحلة التنفيذ طبقا للإمكانيات المتاحة.

انتخابات نقابة المهندسين

وتابع «أبو سنة»، في كلمته بالمؤتمر الذي عُقد اليوم بنادي المقاولون العرب، قائلا: «سيتم افتتاح ملاعب نادي القاهرة الجديدة الجمعة المقبل وافتتاح النادي نهاية 2022 بتكلفة تقترب من 200 مليون جنيه تتحملها النقابة العامة دعما لنقابة القاهرة ضمن دعمها لكافة النقابات الفرعية»، وأضاف أن نقابة مهندسي القاهرة أصبح في ميزانيتها 130 مليون جنيه.

نادي أبو الفدا

وواصل «أبو سنة»: «نادي أبو الفدا لم يتم ترخيصه منذ 2009 وهناك من حاول وقف أعمال التراخيص والبناء ورغم ذلك تم الترخيص للنادي وتوفيق أوضاعنا مع وزارة الري والزراعة والقوات المسلحة بعد القرار الأخير بولاية القوات المسلحة على أرض طرح النهر وتعاقدنا معها ليكون هذا المكان قبلة للمهندسين».

وأضاف أبو سنة: «في يونيو سيتم افتتاح النادي وبناء مرسى ومطعم عائلي بتكلفة 100 مليون جنيه قيمة التعاقد مع القوات المسلحة لرفع كفاءة نادي المهندسين في القاهرة الجديدة حتى تصمت الأصوات التي لا تفهم معنى التعاقد مع القوات المسلحة لبناء إنشاءات نضمن سلامتها».

وأكد أنّ نادي حلوان، سبق وأن قررت الجمعية العمومية بيعه لكن بعد ذلك صدر قرار لإعادة استغلاله وجاري تنفيذه خلال 4 أشهر.

وأشار إلى التركيز على التدريب ومشروع الرعاية الصحية: «فاتحين في كل المقرات نتعامل بمنتهى الاحترام والتقدير مع المهندسين وأسرهم، فتحنا كل المقرات بالتنسيق مع النقابة العامة».