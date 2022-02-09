نقيب المهندسين: السكة الحديد أصبحت مشروعا قوميا

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل يعتبر خطوة مهمة وخاصة مع تغير ثقافة التعليم الفني وتوفير أطقم فنية مدربة بشكل متخصص على العمل في مجال النقل مع الإلمام بإجراءات السلامة والأمان، موضحا أن الدفعة الأولى من الفنيين ستكون النواة التي تبنى عليها الحكومة بعد ذلك.

مشروعات لتطوير خطوط السكك الحديد

وأوضح «ضاحي» خلال مدخلة عبر ZOOM لبرنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أن السكة الحديد أصبحت مشروعا قوميا بما تضمنه من تطورات وإضافة قاطرات جديدة حققت طفرة، وكذلك ازدواج الخطوط وتعديل الإشارات إلى إلكترونية، مشيرا إلى أن خطوط القطارات السريعة بين سفاجا وأسوان وبين العلمين والعين السخنة تعتبر مشروعا قوميا له إمكانيات ومميزات لا تجعله عبئا على الدولة، وبدء التطوير بالإضافة إلى عوامل الأمان ومحطات الخدمات المنتشرة على الطرق الجديدة والتي أدت لتقليل الحوداث ومن ثم حالات الوفيات.

380 ألف مهندس يعملون في مصر

وأشار «ضاحي» إلى أن إزالة العشوائيات كان له أثر كبير عن تطوير المناطق السكنية وتوفير مناطق انتظار وأزالت صورة المجتمع العشوائي السابق، ونقابة المهندسين بها 380 ألف مهندس في مصر مقسمين على التخصصات الرئيسية، موضحا أن وزراء النقل أعضاء نقابة المهندسين، موضحا أن النقابة شاركت الحكومة في وضع اشتراطات البناء الجديدة التي تحافظ على الطراز والتخطيط العمراني، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تتضمن مشروعات قومية عملاقة حوَّلت الصحراء إلى مدن صناعية وسكنية وسينتهى تنفيذها في 2026 بنسبة كبيرة، موجها التحية للمهندسين المصريين على تنفيذ المشروعات والمهمات بتكلفة معقولة وجودة عالية، وتحقيقهم لمعادلة الجودة مع سرعة التنفيذ، وأن النقابة ساهمت أيضا في قانون التصالح وتعمل كاستشاري هندسي للدولة في جميع مشروعاتها.