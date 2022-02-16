«معلومات الوزارء» يسلط الضوء على الإشادات الدولية بقطاع الطاقة المصري (فيديو جراف)

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو جراف بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من أعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة».

وسلط الفيديو الضوء على الإشادات الدولية التي حظيت بها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2022»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن نمو قطاع الطاقة المصري، حيث اتفق المشاركون على أن مصر باتت تلعب دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.

حضور 11 وزيراً للبترول والطاقة بعدد من الدول

وشهد المؤتمر حضور 11 وزيراً للبترول والطاقة بعدد من الدول، و19 رئيسًا لكبرى شركات البترول والطاقة العالمية، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى، وهي: منظمتي «أوبك»، و«أوابك»، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنتجي البترول الإفريقيين، ومنتدى الطاقة العالمي، ومرصد الطاقة للمتوسط.

وجاءت كلمة المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، «فاتح بيرول»، على رأس الإشادات الدولية التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بعد أن أكد على أن مصر قد حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتحقيق فائض كبير في إنتاج الكهرباء، وحسن استغلال احتياطاتها من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى في ذلك القطاع.

مكانة مصر في المنطقة فيما يخص توزيع الطاقة

كما سلط الفيديو الضوء على تصريحات «جون دفتريوس»، المذيع بقناة «CNN» الأمريكية خلال إدارته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي تحدث خلالها عن مكانة مصر في المنطقة فيما يخص توزيع الطاقة، ووصفه للدور المصري في ذلك الإطار بـ«المحوري»، وهو الأمر الذي اتفق حوله أيضًا رئيس شركة «دي إم جي إنيرجي» العالمية، «كرستوفر هدسون»، الذي أكد، خلال كلمته، على أن مصر تلعب دورًا جوهريًا في دعم قطاع الطاقة في منطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

يذكر أن معرض «إيجبس 2022» يعد بمثابة أكبر تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط.