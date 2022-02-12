«معلومات الوزراء»: توقعات بوصول مبيعات الأدوية إلى 82.3 مليار جنيه

«مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدواء».. عنوان إنفوجرافيك جديد نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، بتوقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري.

توقعات بزيادة مبيعات الأدوية 6.6%

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026.

ومن المرجح وصول حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و١١٢.٦ مليار جنيه مصري في ٢٠٢٦.

أكبر مصنع أدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وافتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.

ومن المتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في ٢٠٢٢، و5% في 2023، و5.8% في 2026، وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.