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مدبولي: مصر تُحقق أعلى نسب النمو الاقتصادي عالميا.. ونتوقع 6% لـ 2022

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محمد مجدي
01:29 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق مصر متوسط نسبة نمو اقتصادي مقدارها 9% في النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021، بعدما كانت نسبة النمو أقل من 2% خلال العام الماضي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

مدبولي: النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 6%

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 6%، وهي من أعلى نسب النمو حول العالم.

ولفت إلى أن مصر حققت معدل نمو 9.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري، و8.3% في الربع الثاني من العام المالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأرقام توضح مدى تعافى الاقتصاد المصري، ومسار عملية النمو.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.