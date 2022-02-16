مدبولي: مصر تُحقق أعلى نسب النمو الاقتصادي عالميا.. ونتوقع 6% لـ 2022

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق مصر متوسط نسبة نمو اقتصادي مقدارها 9% في النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021، بعدما كانت نسبة النمو أقل من 2% خلال العام الماضي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

مدبولي: النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 6%

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 6%، وهي من أعلى نسب النمو حول العالم.

ولفت إلى أن مصر حققت معدل نمو 9.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري، و8.3% في الربع الثاني من العام المالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأرقام توضح مدى تعافى الاقتصاد المصري، ومسار عملية النمو.