مدبولي: نوفر كل السلع.. ومواطنو دول متقدمة يقفون طوابير للحصول عليها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل جهدا هائلا لتوفير كل السلع، ولكي لا يشعر المواطن بوجود نقص في سلعة واحدة، في حين أن دول متقدمة في العالم تعاني من مشاكل في توافر سلع أساسية لمواطنيها، مضيفا: «مواطنو تلك الدول بيقفوا طوابير عشان ياخدوا سلعة».

نعمل على تغطية الاحتياطات من السلع الأساسية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أننا نعمل على تغطية الاحتياطات من السلع الأساسية لكي لا يشعر المواطن بأي نقص في السلع الرئيسية.

وأشار إلى وجود نسب تضخم عالمي، موضحا أن نسبة التضخم في دول العالم المتقدم التي لم تتجاوز نسبة التضخم فيها 1%، وشهدت أمريكا نسبة تضخم 7.5%، وهي أحد أعلى نسب التضخم التي تشهدها أمريكا منذ سنوات طويلة.

مصر عادت لنفس نسبة التضخم قبل كورونا

وقال إن مصر عادت لنفس نسبة التضخم قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يتواكب مع زيادات طفيفة في التضخم.

وأوضح أن المستهدفات للتضخم 7% مع زيادة أو نقصان نقطتين، ونحن نسير حالياً بنفس المستهدفات في ضوء هذا الموضوع.