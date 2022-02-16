مدبولي: متوسط زيادة الأسعار بمصر أقل كثيرا من المعدلات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة والمواطنين يعملون سويا لأجل مصلحة الوطن، وليسوا منفصلين عن بعضهما البعض.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن زيادة أسعار الوقود قال البعض إن الحكومة استغلت «ماتشات الكرة» لتحقيقها في دعاية ومرح، لكن الحقيقة أن الزيادة التي حدثت في مصر أقل كثيراً من الزيادات في المعدلات العالمية.

54% زيادة أسعار الوقود عالميا

وأوضح أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود لدى الدول المحررة لأسعار الوقود تبلغ 54% عالمياً، وزادت في مصر فقط بنحو 9.7% بالرغم الارتفاع العالمي في الأسعار.

وأشار «مدبولي»، إلى أن نسبة الزيادة في سعر السكر بالتموين بمصر لدينا بلغ 23% في الفترة الماضية، والمتوسط العالمي 32%، وزيادة زيت الطعام في مصر بالتموين 19%، والمتوسط في الخارج 34%.