مدبولي يوجّه الحكومة بنقل العمل تدريجيا إلى العاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء من مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنّ اجتماع المجلس اليوم في مقره بالعاصمة الإدارية، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي.

ووجّه مدبولي، الوزراء بالتواجد بشكل تدريجي في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وعدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الانتقال تدريجيا والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية.

نشاط حافل وجولات خارجية للرئيس السيسي

وتطرّق رئيس مجلس الوزراء، إلى النشاط الحافل والجولات العديدة التي أجراها الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية، وبينها زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة «محيط واحد»، المعنية بالموضوعات البيئية، والتي ينظمها الجانب الفرنسي؛ حيث ركزت القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم «الاقتصاد الأزرق المستدام» وحشد التمويل له.

علاقات مميزة بين مصر وفرنسا

وأكد مدبولي، أنّ القمة شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، والتجاري، وتبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قمة «أفريقية - أوروبية»

وتحدّث رئيس الوزراء، عن الزيارة الحالية التي يجريها الرئيس السيسي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ القمة «الأفريقية / الأوروبية» تعقد هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030».

وتابع أنّه من المقرر أن يناقش الرئيس السيسي خلال أعمال القمة، مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ COP27 في نوفمبر 2022، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

«إيجبس 2022»

وأشار رئيس الوزراء، إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، مشيرا إلى أنّ الحدث الكبير يعد أهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط، وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مدبولي الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والقائمين على تنظيم المؤتمر، الذي أصبح بمثابة علامة بارزة في هذا القطاع.

العاصمة الإدارية عمل ضخم و«إعجاز» بكل المقاييس

وتطرّق مدبولي خلال الاجتماع، إلى الجولة الموسعة التي أجراها لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ حجم العمل الضخم الذي تشهده العاصمة الإدارية يشكل إعجازا بكل المقاييس سيسجله التاريخ للدولة المصرية، موجّها الشكر إلى جميع أعضاء الحكومة والجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، على الجهود المبذولة وتحدي الزمن والصعّاب، لإنجازه في وقت قياسي، بما يعكس إرادة المصريين.

وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إرسال تقرير مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، والذي يرصد المتابعة الشاملة لتقدم أعمال برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من (يوليو 2018 - يونيو 2021)، وجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ هذا التقليد الذي تنتهجه الحكومة، يعكس التزامها بمكاشفة المواطنين وممثليهم في البرلمان بشكل دوريّ عن تقدم الأعمال في برنامج عملها.