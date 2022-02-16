مدبولي: نسبة نمو الاقتصاد المصري في النصف الأول من 2021/2022 وصلت لـ9%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة حريصة على التواصل مع المواطنين والإعلام لتوضيح القضايا التي تهم الرأي العام، مشيرا إلى نيّة الحكومة الانتظام في المؤتمرات الصحفية الفترة المقبلة، للتواصل وتوضيح العديد من القضايا التي تشغل المواطن المصري.

تعافي الاقتصاد المصري

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسته، استعرض موقف نسبة النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي، موضحا أنّ الدولة حققت في الربع الأول من العام المالي الحالي 9.8%، وفي الربع الثاني 8.3%، ومتوسط نسبة نمو النصف الأول من العام المالي الحالي 9%، ما يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع نسبة النمو في هذه الفترة.

استمرار ارتفاع معدل النمو

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الأرقام التي تحققت حال مقارنتها بالعام الماضي الذي شهد تأثر العالم كله بجائحة كورونا، حيث كانت نسبة النمو في العام الماضي أقل من 2%، يعطي الدولة الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي الحالي، متوقعا وصول النمو لـ6%، وهو أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.