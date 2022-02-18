رغم التوتر السياسي.. زيادة صادرات أوكرانيا من الذرة عن العام الماضي

على الرغم مما تعانيه أوكرانيا من أزمات وتوترات سياسية خلال الفترة الحالية مع روسيا، أعلنت أوكرانيا تصدير 1.5 مليون طن من الذرة في الأيام العشرة الأولى من فبراير، وفقًا لأحدث البيانات التي أظهرت أن الصين حصلت على 27٪ من هذا الإجمالي صادرات أوكرانيا.

وأشارت البيانات إلى أن هناك زيادة كبيرة في كمية صادرات أوكرانيا من الذرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حيث تم تصدير 821 ألف طن فقط مقابل 1.5 مليون طن في 2022، وتعد أوكرانيا من أكبر الدول الموردة للذرة إلى مصر، حيث تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت النباتية المستخدمة في الطهي، ويغطي المستورد من الذرة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر، بحسب ما صرح به عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن».

زيادة صادرات أوكرانيا من الذرة رغم التوتر السياسي

وشحنت أوكرانيا 17.63 مليون طن من الذرة بين بداية السنة التسويقية في 1 يوليو 2021 وحتى 10 فبراير 2022، حيث تم تصدير 5.42 مليون طن للصين، و2.45 مليون طن إلى إسبانيا و1.53 مليون طن إلى هولندا، وذلك أكثر من الصادرات عن الفترة نفسها خلال العام الماضي والتي بلغت 12.22 مليون طن.

وبحسب بيانات مؤسسة ستاندرد أند بورز، أصدرت وزارة الزراعة الأوكرانية أرقامها الخاصة في 14 فبراير الجاري والتي تُظهر أن البلاد صدرت 17.37 مليون طن من الذرة حتى الآن في عام التسويق 2021-22.

استقرار أسعار الذرة بالبرازيل

ومن جهة أخرى استقرت أسعار الذرة على مدار الأسبوع الماضي، في البرازيل، وأدى التقدم السريع في بذر محصول الذرة الثاني وارتفاع الأسعار، إلى إبقاء المشترين على الهامش، بحسب ما ذكرت وكالة الحكومة المحلية والاستشارات.

وأضافت أنه من المرجح أن تستقر أسعار الذرة في الأيام المقبلة حيث توجد توقعات بزراعة محصول الذرة الثاني ضمن النافذة المثالية، مما يزيد الآمال في زيادة الإنتاج هذا الموسم، حسبما أفادت وكالة الزراعة الوطنية كوناب.

استمرت زراعة الذرة الثانية في الولايات الرئيسية في البرازيل، والتي تمثل 92٪ من المساحة المتوقعة لعام التسويق 2021-22، في الوتيرة القوية التي شوهدت خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصلت إلى 35.1٪ اعتبارًا من 12 فبراير وقبل ذلك بكثير.