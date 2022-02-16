عفت السادات يكشف الحالة الصحية لابنة شقيقه قبل وفاتها بكورونا

كشف اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن ابنة أخيه نادية عصمت السادات، التي توفيت أمس، وأقيمت جنازتها اليوم الأربعاء، توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفاة نادية عصمت السادات

وأضاف شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنة أخيه نادية عصمت السادات عانت من فيروس كورونا لمدة أربعة أيام، مشيرا إلى أنها أصيبت بكورونا مطلع الأسبوع الحالي، وخاضت رحلة علاج لم تطل ثم توفيت بعد تراجع حالتها الصحية.

عزاء نادية عصمت السادات

وأوضح اللواء عفت السادات، أن عزاء ابنة شقيقه سيقام غدا الخميس الموافق 17 فبراير 2022، وذلك في صالة الراشدين ببورسعيد.

ونعى طلعت السادات، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتشيع الجنازة غدا، من جامع السلام بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء».

يذكر أن نادية عصمت السادات، هي ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيقة النائب السابق محمد أنور السادات، والنائب الراحل طلعت السادات، والنائب عباس السادات، وعمة النائب سامح السادات، والنائب كريم طلعت السادات.