تفحم سيارة نصف نقل انقلبت على طريق السادات في المنوفية «صور»

شهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية، تفحم سيارة نصف نقل وإصابة سائقها، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية، ونجحوا في السيطرة على الحريق، كما تم نقل السائق المصاب إلى المستشفي بسيارة إسعاف، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل أثناء سيرها في مدينة السادات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتفحهما، وتمت السيطرة على الحريق، وانتقل رجال مركز شرطة السادات إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عدد من شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيارة تفحمت بعد انقلابها على الطريق بسبب انفجار إطار السيارة، موضحين أن السائق أصيب وتم نقله إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي في مديرية الصحة بالمنوفية، على أنه يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض المصاب في الحادث، وتم عمل الأشعة والتحاليل، وسيتم عرضه علي عدد من التخصصات الطبية للتأكد من تقديم كل الرعاية له.